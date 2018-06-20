Ещё
В Строгине пройдет шахматный турнир
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Строгине пройдет шахматный турнир 

Префектура СЗАО города Москвы 5 часов назад
В центре детского творчества «Строгино» по адресу: Строгинский бульвар, дом 17, корпус 2 в четверг, 21 июня, в 16.00 пройдет шахматный турнир «Лето в разгаре». Интеллектуальные состязания проводятся среди детей в возрасте от 5 до 17 лет.
— Этим турниром завершится июньская серия игр, которая стартовала 5 июня в рамках открытых рейтинговых соревнований «Шахматное лето — 2018», — пояснили в администрации центра детского творчества.
Шахматные турниры продолжатся 28, 29 и 30 августа. Ознакомиться с расписанием проведения турниров можно по ссылке: http://www.strogin.ru/documents-pdf/2018-leto-reyting-turnir-raspisanie.pdf.
Префектура СЗАО города Москвы: последние новости
На стадионе «Спартак» прошел матч Польша — Сенегал Стартовал фотоконкурс на самого активный болельщика СЗАО Игры летнего чемпионата по мини-футболу пройдут в Строгине
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве108
Москва столкнулась с неожиданной проблемой из-за ЧМ174
Россию пообещали обыграть или умереть6
Российский спорт потерял талантливую спортсменку34
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Видео
01:59
Российский спорт потерял талантливую спортсменку
Теннис
01:00
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве
ЧМ по футболу 2018 Футбол
06:30
Сколько заработают российские футболисты на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:10
«Сорри, Россия, мы были неправы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:41
Москва столкнулась с неожиданной проблемой из-за ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:54
Скончался Биг Ван Вейдер
Летние виды спорта
00:28
Болельщики поздравили Сигурдссона
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:04
Роналду превзошел Черышева, но зрители звали Месси
Футбол Статьи
00:44
Роналду расстроил Черышева
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:24
Тренер сборной Египта объяснил победу России
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение