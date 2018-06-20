В Строгине пройдет шахматный турнир

В центре детского творчества «Строгино» по адресу: Строгинский бульвар, дом 17, корпус 2 в четверг, 21 июня, в 16.00 пройдет шахматный турнир «Лето в разгаре». Интеллектуальные состязания проводятся среди детей в возрасте от 5 до 17 лет.

— Этим турниром завершится июньская серия игр, которая стартовала 5 июня в рамках открытых рейтинговых соревнований «Шахматное лето — 2018», — пояснили в администрации центра детского творчества.

Шахматные турниры продолжатся 28, 29 и 30 августа. Ознакомиться с расписанием проведения турниров можно по ссылке: http://www.strogin.ru/documents-pdf/2018-leto-reyting-turnir-raspisanie.pdf.