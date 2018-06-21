Карякин делит второе место после 6 туров турнира по рапиду в Париже

Российский гроссмейстер Сергей Карякин делит второе место с армянином Левоном Ароняном после шести туров турнира по рапиду на втором этапе соревнований по быстрым шахматам Grand Chess Tour в Париже.

Сегодня, 21 июня, Карякин проиграл американцу Уэсли Со, обыграл азербайджанца Шахрияра Мамедьярова и взял верх над своим соотечественником Владимиром Крамником . Ещё один россиянин Александр Грищук обыграл француза Максима Вашье-Лаграва, уступил Со и сыграл вничью с американцем Хикару Накамурой . Крамник помимо поражения от Карякина сыграл вничью с индийцем Вишванатаном Анандом и Ароняном. После шести туров Со набрал 9 баллов и является единоличным лидером турнира. Карякин и Аронян имеют в активе по 8 очков, а следом идут Накамура и Ананд, набравшие по 7 очков. У Грищука 6 балла, а у Крамника — 4.

В пятницу, 22 июня, шахматисты проведут ещё по три партии по рапиду, а затем с 23 и 24 июня сыграют 18 туров в блиц.