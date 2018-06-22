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Карякин делит второе место с Накамурой после турнира по рапиду в Париже
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Карякин делит второе место с Накамурой после турнира по рапиду в Париже 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: ТАСС
В Париже завершился турнир по быстрым шахматам в рамках второго этапа Grand Chess Tour. После 9 туров, где за победу начисляется 2 очка, а за ничью — 1, победу одержал американец Уэсли Со, недавно выигравшего такой же турнир в Лёвене. В активе Со 12 очков.
Второе место поделили россиянин Сергей Карякин и ещё один американец Хикару Накамура, набравшие по 11 очков.
Александр Грищук и Владимир Крамник делят с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым восьмое место (по 7 очков).
23 и 24 июня этап Grand Chess Tour в Париже продолжится турниром в блиц.
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