Карякин делит второе место с Накамурой после турнира по рапиду в Париже

В Париже завершился турнир по быстрым шахматам в рамках второго этапа Grand Chess Tour. После 9 туров, где за победу начисляется 2 очка, а за ничью — 1, победу одержал американец Уэсли Со, недавно выигравшего такой же турнир в Лёвене. В активе Со 12 очков.

Александр Грищук и Владимир Крамник делят с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым восьмое место (по 7 очков).

23 и 24 июня этап Grand Chess Tour в Париже продолжится турниром в блиц.