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Карякин трижды сыграл вничью в первый день турнира по рапиду в Париже
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Карякин трижды сыграл вничью в первый день турнира по рапиду в Париже 

Чемпионат.com 2 часа назад
В Париже стартовал второй этап соревнований по быстрым шахматам Grand Chess Tour. Сегодня, 20 июня, гроссмейстеры провели по три партии по рапиду. Россиянин Сергей Карякин сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом, своим соотечественником Александром Грищуком и американцем Хикару Накамурой.
Грищук победил американца Фабиано Каруану и проиграл армянину Левону Ароняну. Ещё один россиянин Владимир Крамник сыграл вничью с Накамурой, уступил индийцу Вишванатану Ананду и победил азербайджанца Шахрияра Мамедьярова.
После трёх туров турнира по рапиду лидерство делят Аронян, Ананд и американец Уэсли Со, набравшие по 4 очка. По 3 балла в активе у Крамника, Грищука, Карякина, Мамедьярова и Накамуры.
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