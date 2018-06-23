Карякин вышел в лидеры этапа Grand Chess Tour в Париже 

Российский гроссмейстер Сергей Карякин вышел на первое место перед заключительным днём этапа Grand Chess Tour, который проходит в Париже. В первом круге турнира по блицу Карякин одержал 6 побед, потерпел 2 поражения и один раз сыграл вничью, набрав 6,5 очков из 9 возможных. Вместе с соревнованиями по рапиду Карякин набрал 17,5 очков. Россиянин на 1 балл опережает американца Хикару Накамуру, у которого 16,5 очков. Третьим идёт лидировавший после быстрых шахмат американец Уэсли Со (16).
Россияне Александр Грищук и Владимир Крамник своё турнирное положение не улучшили. Грищук с 11 очками — восьмой, а Крамник делит 9-е место с американцем Фабиано Каруаной (по 10,5 очков).