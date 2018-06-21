Крамаренко и Мыськив преодолели квалификацию на этапе Мирового тура в Сингапуре

В Сингапуре стартовал этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «2 звезды». В финальном раунде квалификации россияне Александр Крамаренко и Тарас Мыськив в двух партиях обыграли представителей Канады Фёдора Кажамяку и Сергея Грабовского со счётом 2:0 (25:23, 21:14). Матч продолжался 38 минут. На старте отборочного турнира россияне победили норвежцев Андреаса Таквама и Свена Оддмунда Сольхауга со счётом 2:0 (24:22, 21:14). Крамаренко и Мыськив вышли в основной раунд этапа Мирового тура в Сингапуре.