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Крамаренко и Мыськив преодолели квалификацию на этапе Мирового тура в Сингапуре
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Крамаренко и Мыськив преодолели квалификацию на этапе Мирового тура в Сингапуре 

Чемпионат.com 1 час назад
В Сингапуре стартовал этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «2 звезды». В финальном раунде квалификации россияне Александр Крамаренко и Тарас Мыськив в двух партиях обыграли представителей Канады Фёдора Кажамяку и Сергея Грабовского со счётом 2:0 (25:23, 21:14). Матч продолжался 38 минут.
На старте отборочного турнира россияне победили норвежцев Андреаса Таквама и Свена Оддмунда Сольхауга со счётом 2:0 (24:22, 21:14).
Крамаренко и Мыськив вышли в основной раунд этапа Мирового тура в Сингапуре.
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