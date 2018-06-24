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Прокурдская партия прошла в парламент Турции по итогам подсчета 72% голосов
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Прокурдская партия прошла в парламент Турции по итогам подсчета 72% голосов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
АНКАРА, 24 июн — РИА Новости. Прокурдская Партия демократии народов Турции по итогам подсчета 72% голосов преодолевает 10%-ный барьер и проходит в парламент, передает в воскресенье агентство Anadolu, имеющее право публиковать предварительные данные высшего избирательного совета.
Прокурдская партия набирает 10,0% голосов.
Лидирует правящая Партия справедливости и развития получает 44,2%. Основная оппозиционная Народно-республиканская партия набирает 21,6%, националистическая Партия национального движения — 11,6%, Хорошая партия — 9,7%. На президентских выборах после подсчета 78% голосов лидирует президент Турции Тайип Эрдоган с результатом 54,4%, его основной соперник Мухаррем Индже набирает 29,8%.
В избирательные бюллетени на прошедших в воскресенье президентских выборах были включены фамилии действующего президента Турции Тайипа Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии «Родина»). Одновременно с президентскими проходили парламентские выборы.
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