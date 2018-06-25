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СМИ: кандидат от основной оппозиционной партии признал победу Эрдогана на выборах
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СМИ: кандидат от основной оппозиционной партии признал победу Эрдогана на выборах
ТАСС
4 часа назад
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ТАСС
, 25 июня. Кандидат от основной оппозиционной партии признал победу Эрдогана на президентских выборах — ТВ.
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