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СМИ: Трамп поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах
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СМИ: Трамп поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах
ТАСС
2 часа назад
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Трамп в телефонном разговоре поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах — газета «Миллиет».
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