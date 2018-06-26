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СМИ: Трамп поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах
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СМИ: Трамп поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах 

ТАСС 2 часа назад
Трамп в телефонном разговоре поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах — газета «Миллиет».
ТАСС: последние новости
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