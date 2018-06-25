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Эрдоган объявил о своей победе на выборах президента Турции
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Эрдоган объявил о своей победе на выборах президента Турции 

Газета.Ru 12 часов назад
Фото: Burhan Ozbilici/AP
Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что народ доверил ему пост президента страны. Об этом сообщает NTV.
По его словам, народ Турции доверил ему работу по исполнению обязанностей на посту главы государства.
Он также добавил, что явка избирателей на прошедших в стране президентских выборах является показателем демократии.
Ранее сообщалось, что Эрдоган лидирует на выборах главы государства с результатом 53,4% по данным обработки 90% бюллетеней.
Его основной соперник Мухаррем Индже набирал 30,4%.
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