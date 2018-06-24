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Карякин и Костенюк открыли шахматный фестиваль в Париже
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Карякин и Костенюк открыли шахматный фестиваль в Париже 

Чемпионат.com 24 июня 2018
Российские шахматисты Сергей Карякин и Александра Костенюк открыли второй шахматный фестиваль Русской шахматной академии в Посольстве Российской Федерации в Париже.
«Сегодня утром побывал в Посольстве Российской Федерации в Париже, где вместе с Александрой Костенюк открыл второй шахматный фестиваль Русской шахматной академии. Отрадно было видеть столько юных шахматистов и прекрасно, что Посольство РФ в Париже уже второй год подряд проводит в свои стенах такой детский шахматный фестиваль, направленный на укрепление российско-французских отношений, поддержку и интеллектуальное развитие подрастающего поколения в России и во Франции!» — написал Карякин на своей странице в сети «Инстаграм».
Фото доступно в «инстаграме» Сергея Карякина.
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