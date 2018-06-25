Сергей Карякин отказался баллотироваться в думу Екатеринбурга

Автогонщик Сергей Карякин отказался от предложений баллотироваться в Екатеринбургскую городскую думу.

«Были предложения, но я отказался, потому что это работа, а я хочу заниматься спортом. Общественная палата позволила бы совмещать спорт и общественную деятельность», — заявил Карякин в ответ на вопрос корреспондента «ФедералПресс»

По словам Карякина, он поддерживает ряд общественных проектов, в частности, посещает детские дома». Это помогает детям выбрать правильный путь в жизни", — сказал Карякин. Кроме того, он участвует в проекте, в рамках которого дети из малообеспеченных семей играют в футбол с профессиональными спортсменами.

Что касается спорта, то Карякин планирует принять участие в ралли «Шелковый путь». «ФедералПресс» напоминает, что ранее депутаты свердловского заксобрания отклонили кандидатуру Карякина при отборе в областную общественную палату.

Фото: Сергей Карякин, личная страница Вконтакте.