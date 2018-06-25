Воспитанник шахматной школы имени М. М. Ботвинника в составе команды Курчатовской школы занял шестое место на турнире «Белая ладья»

В июне высокое шестое место заняли юные московские шахматисты на открытом Всероссийском турнире школьников «Белая ладья», который завершился 8 июня 2018 года в посёлке Дагомыс Большого Сочи. В соревнованиях принимали участие 100 команд из 22 стран, по четыре игрока в каждой (три мальчика и девочка). За московскую сборную, составленную из учеников Курчатовской школы, на третьей доске играл чемпион мира-2018 среди школьников не старше 9 лет Савва Ветохин — воспитанник школы имени М. М. Ботвинника. Главный приз досрочно, за два тура до финиша, завоевали ученики из Индии. Они одержали победы во всех своих матчах. А москвичи до последнего тура боролись за призовое место. И лишь поражение от сборной Свердловской области на финише турнира не позволило столичным шахматистам подняться на пьедестал.