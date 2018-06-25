На турнире «Белая ладья» ученики шахматной школы имени М. М. заняли шестое место

Юные московские шахматисты заняли шестое место на открытом Всероссийском турнире школьников «Белая ладья», который завершился в июне 2018 года в посёлке Дагомыс Большого Сочи. В соревнованиях участвовало 100 команд из 22 стран, по четыре игрока в каждой. За московскую команду, составленную из воспитанников Курчатовской школы, на третьей доске играл чемпион мира-2018 среди школьников не старше 9 лет Ветохин Савва — воспитанник школы имени М. М. Ботвинника. Главный приз досрочно завоевали ученики из Индии. Они одержали победы во всех своих матчах. А москвичи до последнего тура боролись за призовое место. И лишь поражение от сборной Свердловской области на финише турнира не позволило столичным шахматистам подняться на пьедестал.