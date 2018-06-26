Первых в России школьных педагогов по шахматам выпустили в новосибирском вузе

НОВОСИБИРСК, 26 июня. / ТАСС /. Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) подготовил первых в России школьных педагогов по шахматам. Как во вторник сообщила пресс-служба вуза, выпускниками курса стали 36 специалистов.

"Обучение прошли 36 шахматистов Новосибирской области, уже имеющие высшее или среднее специальное образование. Диплом дает право преподавать шахматы в школах и учреждениях дополнительного образования", — уточнили в пресс-службе.

Программа обучения учителей шахмат заняла почти пять месяцев. Педагоги совместно с представителями федерации шахмат Новосибирской области изучали не только основы преподавания курса шахмат в школе, но также историю шахматной мысли и шахматные стратегии. Как говорят в вузе, полученные в ходе курса навыки могут быть в дальнейшем распространены и на другие регионы, которые также захотят готовить специалистов такого профиля.

"Проделана большая методическая работа, которая будет востребована в дальнейшем при организации постоянной программы как на базе НГТУ, так и на всероссийском уровне в дистанционном формате", — сказали в НГТУ.