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Первых в России школьных педагогов по шахматам выпустили в новосибирском вузе
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Первых в России школьных педагогов по шахматам выпустили в новосибирском вузе 

ТАСС 7 часов назад
Фото: ТАСС
НОВОСИБИРСК, 26 июня. /ТАСС/. Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) подготовил первых в России школьных педагогов по шахматам. Как во вторник сообщила пресс-служба вуза, выпускниками курса стали 36 специалистов.
"Обучение прошли 36 шахматистов Новосибирской области, уже имеющие высшее или среднее специальное образование. Диплом дает право преподавать шахматы в школах и учреждениях дополнительного образования", — уточнили в пресс-службе.
Программа обучения учителей шахмат заняла почти пять месяцев. Педагоги совместно с представителями федерации шахмат Новосибирской области изучали не только основы преподавания курса шахмат в школе, но также историю шахматной мысли и шахматные стратегии. Как говорят в вузе, полученные в ходе курса навыки могут быть в дальнейшем распространены и на другие регионы, которые также захотят готовить специалистов такого профиля.
"Проделана большая методическая работа, которая будет востребована в дальнейшем при организации постоянной программы как на базе НГТУ, так и на всероссийском уровне в дистанционном формате", — сказали в НГТУ.
В 2017 году глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева предложила в ближайшие два года сделать обязательными занятия по шахматам для учеников первых-четвертых классов. Предполагается, что уроки будут проходить один раз в неделю. Как заявляла министр, игра в шахматы позволит повысить уровень образования детей.
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