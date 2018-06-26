Учащаяся шахматной школы имени М. М. Ботвинника стала бронзовой медалисткой первенства мира среди игроков не старше 12 лет.
В Минске подведены итоги первенства мира по быстрым и молниеносным шахматам среди кадетов — шахматистов не старше 12 лет. Достойные результаты на турнире показали воспитанники школы имени М. М. Ботвинника образовательного комплекса «Воробьевы горы». В группе девочек не старше 12 лет бронзовую медаль в молниеносных шахматах завоевала чемпионка России этого года Маргарита Зверева, с которой работают педагоги Гагарин Василий Владимирович и Фокин Станислав Сергеевич. В девяти турах, разыгранных по швейцарской системе, Маргарита набрала 7 очков. Опередили московскую школьницу только Омонова Умида из Узбекистана, которая набрала 8 очков и украинская шахматистка Анастасия Дубовик, которая набрала 7,5 очка. В группе мальчиков не старше 8 лет в шаге от пьедестала остановился бронзовый призёр первенства России Лев Зверев, с которым работает международный гроссмейстер Новиков Станислав Юрьевич, он смог набрать 7 очков из девяти возможных. В нынешнем мировом первенстве участвовали 1500 шахматистов из 24 стран.