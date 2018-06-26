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Зампред «Яблока» заявил, что судьбу Митрохина решит съезд партии
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Зампред «Яблока» заявил, что судьбу Митрохина решит съезд партии 

ТАСС 6 часов назад
МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя "Яблока" Николай Рыбаков считает, что иск председателя московского отделения и члена политкомитета Сергея Митрохина к партии наносит ей политический ущерб.
"Вынесение внутрипартийного политического спора на решение суда — это нанесение политического ущерба партии", — сказал Рыбаков ТАСС, комментируя подачу Митрохиным искового заявления в суд.
Во вторник глава столичного отделения «Яблока» подал иск в Замоскворецкий суд к своей партии. Митрохин уточнил, что речь идет о двух решениях федерального бюро партии, одно из которых касается требования признать полномочия 14 новых делегатов конференции московского отделения, а второе — постановления бюро об отмене решения конференции о выдвижении Митрохина кандидатом в мэры Москвы.
По словам Рыбакова, судьбу Митрохина решит съезд партии. «Дальше определяться будет съезд партии, Митрохин — член политкомитета, избранного съездом, и вопрос о его исключении из партии может решать только съезд», — пояснил заместитель председателя партии.
Съезд партии должен состояться в декабре 2019 года.
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