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Дворкович заявил, что будет развивать шахматы независимо от результатов выборов главы FIDE
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Дворкович заявил, что будет развивать шахматы независимо от результатов выборов главы FIDE 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Член попечительского совета Российской шахматной федерации (РШФ), председатель оргкомитета чемпионата мира по футболу «Россия-2018» и кандидат в президенты Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович будет развивать шахматы независимо от результатов выборов главы FIDE. Об этом он заявил на пресс-конференции.
Ранее Дворкович объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост главы FIDE, его кандидатура была поддержана наблюдательным советом РШФ.
"Я буду развивать шахматы и заключать контракты не зависимо от того, буду ли я президентом FIDE, — сказал Дворкович. — Есть компании, которые вложат свои деньги в развитие шахмат. У меня есть опыт в организации соревнований, к примеру, Мемориал Таля, это немалые деньги и огромная работа, можно ли этому что-то противопоставить? Конечно можно, но все зависит от команды, но и мне есть что предложить".
Также Дворкович отметил, что не считает своих конкурентов на пост главы FIDE принципиальными противниками. Ранее о своих намерениях выдвинуть кандидатуры на выборы заявляли вице-президент FIDE грек Георгиос Макропулос, действующий глава федерации Кирсан Илюмжинов, а также британский гроссмейстер Найджел Шорт. «Я никого не считаю противником, мы все имеем одну и ту же цель — развивать мировые шахматы, тот, кто выиграет, должен объединить всех, — сказал Дворкович. — У Макропулоса есть опыт работы в FIDE, это его плюс, но надеюсь наши аргументы окажутся сильнее. Шорт — широко известен, это его плюс, у него есть электорат».
Выборы главы FIDE пройдут на конгрессе организации 3 октября в Батуми (Грузия).
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