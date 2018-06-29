Дворкович заявил, что будет развивать шахматы независимо от результатов выборов главы FIDE

Ранее Дворкович объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост главы FIDE, его кандидатура была поддержана наблюдательным советом РШФ.

"Я буду развивать шахматы и заключать контракты не зависимо от того, буду ли я президентом FIDE, — сказал Дворкович. — Есть компании, которые вложат свои деньги в развитие шахмат. У меня есть опыт в организации соревнований, к примеру, Мемориал Таля, это немалые деньги и огромная работа, можно ли этому что-то противопоставить? Конечно можно, но все зависит от команды, но и мне есть что предложить".

Также Дворкович отметил, что не считает своих конкурентов на пост главы FIDE принципиальными противниками. Ранее о своих намерениях выдвинуть кандидатуры на выборы заявляли вице-президент FIDE грек Георгиос Макропулос , действующий глава федерации Кирсан Илюмжинов , а также британский гроссмейстер Найджел Шорт . «Я никого не считаю противником, мы все имеем одну и ту же цель — развивать мировые шахматы, тот, кто выиграет, должен объединить всех, — сказал Дворкович. — У Макропулоса есть опыт работы в FIDE, это его плюс, но надеюсь наши аргументы окажутся сильнее. Шорт — широко известен, это его плюс, у него есть электорат».

Выборы главы FIDE пройдут на конгрессе организации 3 октября в Батуми (Грузия).