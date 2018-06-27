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Федерация шахмат России поддержала кандидатуру Дворковича на выборах главы FIDE
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Федерация шахмат России поддержала кандидатуру Дворковича на выборах главы FIDE 

BFM.RU 4 часа назад
Фото: Экспресс-газета
Наблюдательный совет Федерации шахмат России (ФШР) поддержал кандидатуру председателя оргкомитета «Россия-2018» Аркадия Дворковича на предстоящих выборах главы Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом сообщила пресс-служба ФШР, передает ТАСС.
Такое решение было принято на заседании наблюдательного совета ФШР с заочным голосованием по вопросу избрания кандидата от организации на пост президента FIDE.
Ранее Дворкович заявлял о намерении до 3 июля подать заявку на участие в выборах президента организации.
Еще одним кандидатом в президенты FIDE является действующий руководитель организации Кирсан Илюмжинов. В апреле нынешнего года президентский совет организации обратился к Илюмжинову с просьбой немедленно уйти в отставку в связи с тем, что он находится под санкциями Министерства финансов США. Также о решении участвовать в выборах ранее объявлял вице-президент FIDE Георгиос Макропулос.
На голосовании за кандидатуру Дворковича было отдано 22 голоса, за Илюмжинова — два.
Выборы главы FIDE пройдут на конгрессе организации 3 октября в Батуми (Грузия).
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