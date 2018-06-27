Федерация шахмат России выдвинула Дворковича на пост главы ФИДЕ 

Федерация шахмат России выбрала бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича кандидатом на пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ), сообщает пресс-служба ФШР.
«Состоялось заседание Наблюдательного совета ФШР с заочным голосованием по вопросу избрания кандидата от ФШР на пост президента ФИДЕ. Секретариатом ФШР на 18.00 (мск) 27 июня было получено 24 бюллетеня, из них 22 голосовавших отдали свое предпочтение Аркадию Дворковичу, а 2 — Кирсану Илюмжинову. Принято решение избрать А. В. Дворковича кандидатом от Федерации шахмат России на должность президента международной федерации ФИДЕ», — говорится в сообщении.