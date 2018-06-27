Ещё
Федерация шахмат России выдвинула Дворковича на пост главы ФИДЕ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Федерация шахмат России выдвинула Дворковича на пост главы ФИДЕ 

Rambler News Service 41 минуту назад
Фото: ТАСС
Федерация шахмат России выбрала бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича кандидатом на пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ), сообщает пресс-служба ФШР.
«Состоялось заседание Наблюдательного совета ФШР с заочным голосованием по вопросу избрания кандидата от ФШР на пост президента ФИДЕ. Секретариатом ФШР на 18.00 (мск) 27 июня было получено 24 бюллетеня, из них 22 голосовавших отдали свое предпочтение Аркадию Дворковичу, а 2 — Кирсану Илюмжинову. Принято решение избрать А. В. Дворковича кандидатом от Федерации шахмат России на должность президента международной федерации ФИДЕ», — говорится в сообщении.
Rambler News Service: последние новости
Экс-хоккеист ЦСКА Сергей Огородников разбился на водном мотоцикле В сборной Египта опровергли сообщения СМИ о желании Салаха уйти из команды Медведев предложил назначить Мутко вице-премьером по строительству
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧМ в России сенсационно лишился чемпионов мира185
Новый поворот в «самоубийстве Родченкова»53
Болельщицу устыдили за «разврат» с россиянином66
Германия потеряет миллионы из-за ЧМ в России19
Тариф «БЕСПРЕДЕЛИЩЕЕЕ». Как разводят иностранцев9
Видео
03:22
Германия потеряет миллионы из-за ЧМ в России
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:49
Новый поворот в «самоубийстве Родченкова»
Зимние виды спорта
01:10
Болельщицу устыдили за «разврат» с россиянином
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
ЧМ в России сенсационно лишился чемпионов мира
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:22
Дворкович пристыдил другие страны за игру на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:19
В «Симпсонах» нашли предсказание об исходе ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:52
Раскрыто прошлое самой красивой болельщицы
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:28
Названа причина госпитализации Марадоны
ЧМ по футболу 2018
00:37
Как заработать на следующих матчах ЧМ
ЧМ по футболу 2018
00:44
Самый знаменитый мексиканский болельщик потерялся
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение