Воспитанница шахматной школы имени М. М. Ботвинника стала призером первенстве мира

В Минске подвели итоги первенства мира по быстрым и молниеносным шахматам среди кадетов — шахматистов не старше 12 лет. Воспитанники школы имени М. М. Ботвинника образовательного комплекса «Воробьевы горы» показали на турнире достойные результаты.