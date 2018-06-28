Воспитанница шахматной школы имени М. М. Ботвинника стала призером первенстве мира 

В Минске подвели итоги первенства мира по быстрым и молниеносным шахматам среди кадетов — шахматистов не старше 12 лет. Воспитанники школы имени М. М. Ботвинника образовательного комплекса «Воробьевы горы» показали на турнире достойные результаты.
Как сообщается на сайте образовательного комплекса «Воробьевы горы», в группе девочек не старше 12 лет бронзовую медаль в молниеносных шахматах завоевала чемпионка России этого года Маргарита Зверева. В девяти турах, разыгранных по швейцарской системе, Маргарита набрала 7 очков. Опередили московскую школьницу только шахматистки из Узбекистана и Украины. В группе мальчиков не старше 8 лет в шаге от пьедестала остановился бронзовый призёр первенства России Лев Зверев. А в группе мальчиков не старше 10 лет восьмым в быстрых шахматах (рапид) финишировал чемпион мира среди школьников этого года Савва Ветохин. Победу в этой возрастной категории одержал Тихон Черняев (Украина), у которого 8 очков. В нынешнем мировом первенстве участвовали 1500 шахматистов из 24 стран.