Уроки шахмат ввели практически в каждой десятой школе Краснодарского края

КРАСНОДАР, 28 июня. / ТАСС /. Учащиеся более чем 100 школ Краснодарского края посещают занятия по шахматам, сообщила ТАСС замгубернатора Анна Минькова

В 2017 году глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева предложила в ближайшие два года сделать обязательными занятия по шахматам для учеников первых — четвертых классов. Предполагается, что уроки будут проходить один раз в неделю. Как заявляла министр, игра в шахматы позволит повысить уровень образования детей.

"По итогам последних лет мы увидели, что в регионе появляются первые сигналы о том, что падает математический уровень в школах. Чтобы исправить это, мы, помимо прочего, внедряем в школах шахматы. Сейчас ими занимаются более чем в 100 школах (всего в крае около 1200 средних школ разного типа — прим. ТАСС)", — сказала она.

Собеседница отметила, что от школ не требуется больших затрат для введения занятий по шахматам, при этом игра помогает развивать логику, необходимую для понимания математики.

"Но нужно понимать, что для того, чтобы получить результат от этой и других мер, понадобится несколько лет. Надо дать знания ребенку, надо, чтобы он их усвоил и применил, а для этого нужно время", — добавила вице-губернатор.

По ее словам, еще одна мера — курсы повышения квалификации для учителей математики, которые они проходят в центре для одаренных детей «Сириус» (базируется в Сочи). «Мы подтягиваем уровень наших математиков и видим, что в „Сириусе“ дают очень серьезное качество, повышение квалификации. И мы видим, что это действительно эффективно, но результат, заметный в детях, — вопрос нескольких лет», — уточнила замгубернатора.