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Участники летней смены в школе №222 Восточного Дегунина сразились в шахматы
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Участники летней смены в школе №222 Восточного Дегунина сразились в шахматы 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Отдыхающие в летнем лагере в школе № 222 Восточного Дегунина 25 июня приняли участие в сеансе одновременной игры в шахматы на 10 досках. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Ребята принимали участие в сеансе одновременной игры на 10 досках с международным мастером ФИДЕ Антоном Черняком, — рассказал представитель администрации. — Лучших шахматистов наградили памятными дипломами и медалями.
Напоминаем, школа № 222 располагается по адресу улица 800-летия Москвы, дом 7а. (мю)
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