Участники летней смены в школе №222 Восточного Дегунина сразились в шахматы

Отдыхающие в летнем лагере в школе № 222 Восточного Дегунина 25 июня приняли участие в сеансе одновременной игры в шахматы на 10 досках. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Ребята принимали участие в сеансе одновременной игры на 10 досках с международным мастером ФИДЕ Антоном Черняком , — рассказал представитель администрации. — Лучших шахматистов наградили памятными дипломами и медалями.

Напоминаем, школа № 222 располагается по адресу улица 800-летия Москвы, дом 7а. (мю)