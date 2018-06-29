Кирсан Илюмжинов не будет выдвигаться на пост президента FIDE

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Кирсан Илюмжинов не будет выдвигаться на пост президента FIDE

Эрдоган заявил о своей победе на выборах президента Турции

В Мексике во время просмотра матча ЧМ убиты шесть человек