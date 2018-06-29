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Кирсан Илюмжинов не будет выдвигаться на пост президента FIDE
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Кирсан Илюмжинов не будет выдвигаться на пост президента FIDE
Говорит Москва
1 час назад
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Илюмжинов
был президентом
FIDE
с 1995 года. В последнее время часть руководства организации пыталась снять его с поста, мотивируя это тем, что он находится в санкционном списке США.
Выборы нового главы состоятся 3 октября в Батуми.
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Кирсан Илюмжинов не будет выдвигаться на пост президента FIDE
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