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Кирсан Илюмжинов не будет выдвигаться на пост президента FIDE
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Кирсан Илюмжинов не будет выдвигаться на пост президента FIDE 

Говорит Москва 1 час назад
Илюмжинов был президентом FIDE с 1995 года. В последнее время часть руководства организации пыталась снять его с поста, мотивируя это тем, что он находится в санкционном списке США.
Выборы нового главы состоятся 3 октября в Батуми.
Говорит Москва: последние новости
Кирсан Илюмжинов не будет выдвигаться на пост президента FIDE Эрдоган заявил о своей победе на выборах президента Турции В Мексике во время просмотра матча ЧМ убиты шесть человек
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