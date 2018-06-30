Ещё
В центре Волгограда разбили доску большого «Шахматного городка»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Cборной России отказали в тренировке
Cборной России отказали в тренировке

В центре Волгограда разбили доску большого «Шахматного городка» 

v1.ru 5 часов назад
Фото: v1.ru
В шахматном городке на бульварной части проспекта Ленина напротив остановки «Комсомольская» разбились большие плиты, по которым шагали метровые пешки и ферзи.
Шахматный городок потребовал ремонта
— Уголки нескольких плит раскрошились чуть ли не до мелкой крошки, — рассказала волгоградка Анастасия Фролова. — Играть в шахматы на такой «доске» разрешит далеко не каждый родитель: ребенок может поцарапаться или упасть на эти осколки.
Вопрос о состоянии плитки в центре города V1.ru адресовал администрации Волгограда.
Несмотря на то, что большие фигуры на ночь увозят из центра города, первая помощь им потребовалась буквально через несколько месяцев после открытия. Волгоградским коммунальщикам пришлось убирать с увесистых королей и ферзей все сколы и спасать их от многие царапин.
v1.ru: последние новости
Волгоград готовится к принятию ЧМ-2018 Сборные Англии и Туниса прилетят в Волгоград за два дня до матча Волгоградская фан - зона закрылась после проводов иностранных болельщиков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборная России обратилась к болельщикам31
Радость от победы Бразилии на ЧМ погубила болельщицу1
Битва Загитовой и Медведевой переносится. Это заговор?3
Абрамович наказал Британию623
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Видео
04:28
Секс-революция на ЧМ: Мужчины перессорились из-за россиянок
ЧМ по футболу 2018
03:22
«Немцы опять не смогли дойти до Москвы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
Германия потеряет миллионы из-за ЧМ в России
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:26
В сборной Испании произошла утечка перед матчем с РФ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:48
Канделаки вмешалась в секс-скандал на ЧМ
ЧМ по футболу 2018
00:21
«Это было странно»: Самый загадочный город принял ЧМ
Футбол Статьи
00:12
«Будь ты проклят!»: возмущенные россияне напали на Кержакова
Футбол
04:49
Новый поворот в «самоубийстве Родченкова»
Зимние виды спорта
05:13
Вратарь Лунев назвал Черчесова тремя словами
Футбол
00:51
Фанат-мем попросил у Путина гражданство
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение