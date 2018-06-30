В центре Волгограда разбили доску большого «Шахматного городка»

В шахматном городке на бульварной части проспекта Ленина напротив остановки «Комсомольская» разбились большие плиты, по которым шагали метровые пешки и ферзи.

Шахматный городок потребовал ремонта

— Уголки нескольких плит раскрошились чуть ли не до мелкой крошки, — рассказала волгоградка Анастасия Фролова . — Играть в шахматы на такой «доске» разрешит далеко не каждый родитель: ребенок может поцарапаться или упасть на эти осколки.

Вопрос о состоянии плитки в центре города V1.ru адресовал администрации Волгограда.

Несмотря на то, что большие фигуры на ночь увозят из центра города, первая помощь им потребовалась буквально через несколько месяцев после открытия. Волгоградским коммунальщикам пришлось убирать с увесистых королей и ферзей все сколы и спасать их от многие царапин.