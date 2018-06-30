Дзюдоисты Умаров и Каниковский выиграли юниорский чемпионат Европы

Российские дзюдоисты завоевали три медали в заключительный день юниорского чемпионата Европы в Сараево (Босния и Герцеговина). Чемпионами континента в своих весовых категориях стали Даниил Умаров и Матвей Каниковский.

Умаров (до 81 кг) в финальном поединке победил голландца Марка ван Дейка, а Каниковский (до 90 кг) в решающей схватке одолел грузина Нику Харазишвили.

Россиянка Дарья Карякина (до 70 кг) стала серебряным призёром, в финале уступив итальянке Мартине Эспозито.

Россияне первенствовали в общекомандном зачёте, завоевав 11 медалей (7 золотых, 3 серебряные и 1 бронзовую). Вторыми стали французы — 3 (2, 0, 1), третьими — итальянцы 4 (1, 4, 1).