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FIDE объявила имена двух соперников Дворковича на выборах президента организации
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FIDE объявила имена двух соперников Дворковича на выборах президента организации 

ТАСС 6 часов назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 4 июля. Международная шахматная федерация (FIDE) опубликовала имена кандидатов в президенты организации. Список опубликован на официальном сайте FIDE.
FIDE зарегистрировала трех кандидатов в президенты FIDE. На пост главы организации претендуют член попечительского совета Российской шахматной федерации (РШФ), председатель оргкомитета чемпионата мира по футболу «Россия-2018» Аркадий Дворкович, вице-президент FIDE грек Георгиос Макропулос и британский гроссмейстер Найджел Шорт.
В списке кандидатов отсутствует действующий глава организации Кирсан Илюмжинов, который ранее заявлял о намерении выдвинуть свою кандидатуру на предстоящие выборы.
Выборы главы FIDE пройдут на конгрессе организации 3 октября в грузинском Батуми.
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