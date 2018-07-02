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Молдова поддержит Дворковича на выборах президента ФИДЕ
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Молдова поддержит Дворковича на выборах президента ФИДЕ 

Чемпионат.com 12 минут назад
Фото: ТАСС
Президент Молдовы Игорь Додон в качестве президента Федерации шахмат своей страны провел очередное заседание президиума Федерации, на котором была поддержана кандидатура Аркадия Дворковича в качестве кандидата в президенты ФИДЕ.
«В ходе заседания было единогласно поддержано предложение о выдвижении кандидатуры известного политика, представителя Федерации шахмат России Аркадия Дворковича в качестве претендента на должность Президента Международной Федерации Шахмат (ФИДЕ). Господин Дворкович был вице-премьером Российской Федерации и председателем Наблюдательного совета Российской шахматной федерации. В настоящее время — является председателем организационного комитета Чемпионата мира по футболу в России.
Во время дебатов была также поддержана команда, представленная Аркадием Дворковичем для управления ФИДЕ. В состав команды входят представители шахматных федераций со всех континентов.
Отмечу, что выборы Президента ФИДЕ состоятся в рамках Конгресса ФИДЕ, который пройдет в сентябре-октябре в городе Батуми (Грузия) и в котором я приму участие», — написал Додон на своей странице в «Фейсбук».
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