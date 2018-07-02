Молдова поддержит Дворковича на выборах президента ФИДЕ

Президент Молдовы Игорь Додон в качестве президента Федерации шахмат своей страны провел очередное заседание президиума Федерации, на котором была поддержана кандидатура Аркадия Дворковича в качестве кандидата в президенты ФИДЕ

«В ходе заседания было единогласно поддержано предложение о выдвижении кандидатуры известного политика, представителя Федерации шахмат России Аркадия Дворковича в качестве претендента на должность Президента Международной Федерации Шахмат (ФИДЕ). Господин Дворкович был вице-премьером Российской Федерации и председателем Наблюдательного совета Российской шахматной федерации. В настоящее время — является председателем организационного комитета Чемпионата мира по футболу в России.

Во время дебатов была также поддержана команда, представленная Аркадием Дворковичем для управления ФИДЕ. В состав команды входят представители шахматных федераций со всех континентов.

Отмечу, что выборы Президента ФИДЕ состоятся в рамках Конгресса ФИДЕ, который пройдет в сентябре-октябре в городе Батуми (Грузия) и в котором я приму участие», — написал Додон на своей странице в «Фейсбук».