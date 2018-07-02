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Bild: германские партии ХДС и ХСС близки к компромиссу по миграции
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Bild: германские партии ХДС и ХСС близки к компромиссу по миграции 

ТАСС 6 часов назад
ТАСС, 2 июля. Германские партии ХДС и ХСС близки к компромиссу по миграции, Зеехофер хочет остаться главой МВД — Bild.
ТАСС: последние новости
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