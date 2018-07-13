8 сентября в Санкт-Петербурге пройдет фестиваль шахмат Grand Chess Fest

Grand Chess Fest — фестиваль шахмат и интеллектуального спорта. Гостей фестиваля ждут турниры, сеансы, лекции, игры со звездами, развлекательная программа, живая музыка, вкусные закуски и развлечения. Фестиваль совмещает соревновательную атмосферу турниров с атмосферой отдыха и развлечений.

«Цель GCF — раскрыть магию шахмат и интеллектуального спорта в объединении людей, открытии талантов, развитии личности и компаний.

Именно поэтому мы совмещаем формат спортивного события с образовательной и интерактивной программами и собираем на пространстве Grand Chess Fest людей из самых различных сфер, неравнодушных к игре: предпринимателей, профессиональных спортсменов и любителей шахмат», — рассказывает главный организатор фестиваля Дмитрий Статовский (UNC MEDIA).

Лекции, мастер-классы, постоянный интерактив и конкурсы не оставят равнодушными всех посетителей фестиваля. Независимо от уровня игры, каждый найдет в нем что-то для себя. Grand Chess Fest — это отличный шанс сразиться за ценные призы и возможность сыграть против именитых гроссмейстеров и приглашенных звезд. Зарегистрироваться можно на сайте www.grandchssfest.com.

Профессиональные игроки смогут сразиться за награды турнира, и просто хорошо провести время в компании единомышленников, их ждет отдельный блок мастер-классов и тренингов для шахматистов высокого уровня.

Любители шахмат получат шанс потренироваться и сыграть со звездами спорта и шахматными кумирами, узнать о секретах игры на открытых лекциях и посоревноваться за денежные призы от партнеров. На пространстве фестиваля работает зона настольных игр.

Родители с детьми смогут погрузиться в шахматы, посетив специальную детскую зону и получив консультации и наставления от именитых тренеров.

Бизнес-программа фестиваля шахмат Grand Chess Fest будет интересна предпринимателям и бизнес-командам, где они смогут сразиться за звание чемпиона по шахматам среди бизнеса и провести целый день со своей командой за партией с друзьями и специальными гостями фестиваля, используя шахматы как тренажер развития лидерских качеств и стратегического мышления.