Первый фестиваль шахмат и джаза пройдет в Москве в саду «Эрмитаж»

МОСКВА, 7 июля. / ТАСС /. Первый фестиваль Chess & Jazz, посвященный шахматам и джазу, состоится в московском саду "Эрмитаж" . Его хедлайнерами станут американские, британские и российские артисты, а также спортивные звезды, сообщили в пресс-службе фестиваля.

Музыкальная программа

В рамках Chess & Jazz в России впервые выступит многократный лауреат премии «Грэмми» Си Ло Грин (CeeLo Green). К нему присоединится исполнитель из Бруклина Кори Генри (Cory Henry) со своей группой The Funk Apostles.

"Это моя первая поездка в Россию. С нетерпением жду выступления в Москве. Я слышал много прекрасного от друзей и музыкантов, которые выступали здесь. К тому же в России сейчас проходит чемпионат мира по футболу, нас ждет замечательное время", — поделился Генри с ТАСС.

Двукратный обладатель «Грэмми» Генри сыграет для московской публики на органе Хаммонда, а также на синтезаторе и редком струнном инструменте харпеджи. «Орган Хаммонда настолько разносторонний инструмент, что он используется во многих жанрах музыки: от блюза до рок-н-ролла 1960-х, а также в классике, — пояснил музыкант. — Джаз я начал играть в старшей школе, это было неким вызовом моему капельному прошлому. Мне нравились новые звуки, которые я слышал, и я начал составлять музыкальные комбинации».

Генри добавил, что ему «очень нравится идея объединения спорта и музыки». «Я поклонник баскетбола и часто сравниваю баскетбол и музыку. Но я ужасный игрок в шахматы», — признался джазмен.

В Москву приедет и звезда лондонского андеграунда Камаал Уильямс (Kamaal Williams) c недавно вышедшим альбомом The Return. Российская классическая джаз-сцена будет представлена группой Moscow Ragtime Band, а современная — молодым дуэтом Secret Atelier, который «предлагает новое прочтение соула, замешанного на фанке, диско и хаусе», отметили организаторы.

День шахмат

"У гостей Chess & Jazz будет возможность играть в шахматы на всей территории фестиваля, — подчеркнули организаторы. — На шахматной сцене состоится Smart Cup — турнир между трендсеттерами, а также сеанс одновременной игры гроссмейстера Сергея Карякина со знаменитостями".

В «Шахматном городе» гости смогут попробовать свои силы в различных видах шахмат: в игре на время, партиях вслепую на доске без шахматных координат, сеансе одновременной игры с гроссмейстером, а также поисках лучшего хода на заданное время. Новички смогут освоить азы игры в «Школе шахмат». Для детей будет работать особая зона, где пройдет турнир для шахматистов от 9 до 14 лет.

Завершится Chess & Jazz трансляцией матча Россия — Хорватия на больших экранах, которые расположатся на всей территории сада «Эрмитаж».

Фестиваль пройдет при поддержке департамента культуры города Москвы.