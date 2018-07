Выходные 6–8 июля: летний «Ламбада‑маркет» и джазовый фестиваль Chess & Jazz 

ПЯТНИЦА, 6 июля

Премьера фильма «Пылающий»

Где: Москва и Московская область

Цена: от 250 рублей

Киногид июля 2018: «Пылающий» и еще 12 премьер месяца

СУББОТА, 7 июля

Фестиваль Chess & Jazz

Первый фестиваль Chess & Jazz, который объединит джаз и самую интеллектуальную игру — шахматы, 7 июля пройдет в московском саду «Эрмитаж» . Хедлайнером станет Си Ло Грин (CeeLo Green) — многократный лауреат премии Grammy, который впервые выступит в России. Король живых выступлений и один из самых ярких джазовых певцов современности исполнит хиты группы Gnarls Barkley. Также посетителей ждет соединение классики и современности — исполнитель из Бруклина Кори Генри (Cory Henry) со своей группой The Funk Apostles и представитель лондонского андеграунда Kamaal Williams (aka Henry Wu) c новым альбомом The Return. На фестивале пройдет шахматный турнир, будут устроены специальные зоны от партнеров, арт-инсталляции, фудкорт и зона Martini Mercato с атмосферой итальянского рынка 60-х годов. Также гости смогут поиграть в шахматы, послушать лекции и сделать стильные фотографии в черно-белой фотозоне.