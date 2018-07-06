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За что в Южной Корее ценят российскую «Мурену» на воздушной подушке
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За что в Южной Корее ценят российскую «Мурену» на воздушной подушке 

Российская Газета 6 часов назад
Как рассказал администратор интернет-проекта «Отвага-2004» Леонид Карякин, катера проекта 12061 спроектированы как десантно-штурмовые и имеют ряд уникальных особенностей. Они должны были действовать в условиях труднопроходимой местности Дальнего Востока — могли преодолевать подлесок, пни, валуны, ломать мелкие деревья, выходить с грузом на необорудованные побережья и выгружать десант.
При водоизмещении до 150 т катер может брать на борт один основной боевой танк весом более 48 т, два БТР или две БМП. При доставке морских пехотинцев на его борту могут размещаться 140 бойцов.
"В самом деле, «Мурена» прекрасно вооружена. В ее арсенале — две шестиствольные 30-мм скорострельные автоматические пушки. Имеются также установки автоматических гранатометов АГС-17. От атак с воздуха прикрывают зенитные комплексы «Игла», — рассказал Карякин.
Пара газотурбинных двигателей мощностью по 10 000 л.с. разгоняют катер более чем до 100 км/ч. Дальность плавания -200 морских миль.
Учитывая необходимость выполнения десантно-штурмовых задач, рубка защищает от пуль и осколков.
"Во время эксплуатации «Мурены» продемонстрировали очень высокие характеристики надежности. Поэтому неудивительно, что на них обратили внимание южнокорейские моряки. Они закупили три боевые единицы, которые интенсивно применяются для выполнения учебно-боевых задач", — отметил собеседник.
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