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Выходные в столице: шахматы с Сергеем Карякиным, джаз и День семьи
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Выходные в столице: шахматы с Сергеем Карякиным, джаз и День семьи 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Шахматы и джаз: необычное сочетание в саду Эрмитаж. Там ждут всех желающих сыграть партию с известным гроссмейстером Сергеем Карякиным. В эти выходные столичные парки будут масштабно праздновать День семьи, любви и верности. Куда можно отправиться за новыми впечатлениями?
Возле Исторического музея начинают постепенно собираться российские болельщики. Сегодня здесь действуют особые правила: весь день вход для тех, кто придет с российской символикой, бесплатный.
Выход нашей сборной в четвертьфинал уже вошел в историю, и тот, кто болел во время этого исторического матча, обязательно должен побывать в Историческом музее. Тем более, что там сейчас проходит много интересных выставок.
Успейте посмотреть экспозицию, которая закроется уже через неделю, посвященную Александру II — там представлены личные вещи и автографы императора, — и не так давно открывшуюся выставку о жизни и творчестве Тургенева.
Много сюрпризов ждут москвичей в выходные. В саду «Эрмитаж» 7 июля ждут болельщиков и игроков уже другого вида спорта: там пройдет международный фестиваль шахмат и джаза. Уникальная возможность сыграть партию с известным гроссмейстером Сергеем Карякиным, понаблюдать за игрой в шахматы вслепую и просто насладиться приятной музыкой и вкусной едой, которую можно будет купить на фуд-корте, стилизованном под итальянский рынок 60-х годов.
В выходные во всех парках будут с размахом отмечать День семьи, любви и верности. «Царицыно» в честь этого проведет большой фестиваль. Будет много конкурсов, мастер-классов, песен, танцев, а еще — показательные выступления конных всадников.
Всей семьей приходите и в парк «Музеон» — и обязательно с папами: в субботу и в воскресенье там состоится «Папа-фест». Будет много спортивных конкурсов и развлечений: эстафеты, игры, силовые упражнения. И, конечно, семейный футбольный матч, поэтому приходить лучше в удобной обуви.
Понадобится она и тем, кто решится 8 июля принять участие в забеге в парке «Измайлово». Участникам надо будет пробежать 10 километров. Берите с собой детей, для них дистанция полегче — всего 1 километр. А на финише всех без исключения будут ждать приятные награды: медали и вкусная еда.
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