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Нижегородские шахматистки борются за медали чемпионата Европы среди школьников
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Нижегородские шахматистки борются за медали чемпионата Европы среди школьников 

Newsroom24 7 часов назад
Фото: Newsroom24
Чемпионат Европы по шахматам среди школьников проходит в эти дни в польском Кракове.
Как сообщает пресс-служба Федерации шахмат Нижегородской области, до его окончания осталось два тура.
В турнире среди девочек до 13 лет шансы на медали сохраняет нижегородка Эмилия Завиваева. В седьмом туре она обыграла соперницу из Израиля и с 4,5 очками занимает седьмое место, отставая от представительницы Турции, располагающейся на третьей строчке турнирной таблицы, на 0,5 очка. В предпоследнем туре они играют между собой.
Эвелина Завиваева, выступающая в турнире среди девочек до 9 лет, в седьмом туре победила чёрными соперницу из Польши. Наша шахматистка имеет в своем активе 5,5 очков. отставая на пол-очка от другой представительницы Польши, идущей на первом месте. Именно с ней Эвелина сыграет в субботу в восьмом туре.
Напомним, «золото» и «серебро» завоевали юные нижегородки на первенстве мира по шахматам.
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