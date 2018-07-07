Нижегородские шахматистки борются за медали чемпионата Европы среди школьников

Чемпионат Европы по шахматам среди школьников проходит в эти дни в польском Кракове.

Как сообщает пресс-служба Федерации шахмат Нижегородской области, до его окончания осталось два тура.

В турнире среди девочек до 13 лет шансы на медали сохраняет нижегородка Эмилия Завиваева. В седьмом туре она обыграла соперницу из Израиля и с 4,5 очками занимает седьмое место, отставая от представительницы Турции, располагающейся на третьей строчке турнирной таблицы, на 0,5 очка. В предпоследнем туре они играют между собой.

Эвелина Завиваева, выступающая в турнире среди девочек до 9 лет, в седьмом туре победила чёрными соперницу из Польши. Наша шахматистка имеет в своем активе 5,5 очков. отставая на пол-очка от другой представительницы Польши, идущей на первом месте. Именно с ней Эвелина сыграет в субботу в восьмом туре.

Напомним, «золото» и «серебро» завоевали юные нижегородки на первенстве мира по шахматам.