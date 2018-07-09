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Александра Горячкина станет самым юным мужским гроссмейстером
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Александра Горячкина станет самым юным мужским гроссмейстером 

ИА Север-Пресс 10 часов назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Бухаресте проходит очередной президентский совет ФИДЕ, на котором рассмотрят документы салехардской шахматистки Александры Горячкиной на присвоение ей очередного звания — мужского международного гроссмейстера по шахматам.
За всю историю шахмат всего 31 женщине был присвоен этот титул. Девятнадцатилетняя Александра станет самым юным международным мужским гроссмейстером.
Согласно рейтингу Александра Горячкина впервые в своей карьере вошла в мировую десятку лучших шахматисток. После удачного выступления в Высшей лиге в Ярославле она поднялась на шестую строчку. Среди российских шахматисток салехардская спортсменка сейчас занимает третье место в рейтинге.
Директор Полярной шахматной школы Анатолия Карпова Александр Потапов считает, что Александра Горячкина в очередной раз прыгнула выше головы, а в последнем туре даже претендовала на выход в Суперфинал чемпионата России среди мужчин. Все матчи провела так, что ни один из выдающихся шахматистов не смог её обыграть: семь ничьих и две победы. По итогам мужского турнира девушка заняла десятое место, недобрав немного до пятой позиции, так как спортсмены, занявшие в Высшей лиге с первого по пятые места включительно, получают право участия в Суперфиналах чемпионата России.
Сейчас Александра готовится к женскому суперфиналу, который пройдет в августе в Челябинской области.
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