Шахматный турнир проведут в Центре досуга и спорта «Хамовники»

Турнир по шахматам 22 июля пройдет на территории Центра досуга и спорта «Хамовники».

— Ждем всех любителей интеллектуальной спортивной игры. Турнир организуют под руководством тренеров нашего центра. Участников соревнования разобьют по парам, — поделились в учреждении.

Добавим, что присоединиться к состязаниям смогут люди с разным уровнем мастерства.

Мероприятие организуют в честь Международного дня шахмат, который ежегодно празднуют 20 июля.

Начало турнира запланировано на 12:00 по адресу: улица Большая Пироговская, дом 37/43, корпус В. Сразиться в шахматы приглашаются все желающие вне зависимости от возраста.