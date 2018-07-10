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Шахматный турнир проведут в Центре досуга и спорта «Хамовники»
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Шахматный турнир проведут в Центре досуга и спорта «Хамовники» 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 8 часов назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Турнир по шахматам 22 июля пройдет на территории Центра досуга и спорта «Хамовники».
— Ждем всех любителей интеллектуальной спортивной игры. Турнир организуют под руководством тренеров нашего центра. Участников соревнования разобьют по парам, — поделились в учреждении.
Добавим, что присоединиться к состязаниям смогут люди с разным уровнем мастерства.
Мероприятие организуют в честь Международного дня шахмат, который ежегодно празднуют 20 июля.
Начало турнира запланировано на 12:00 по адресу: улица Большая Пироговская, дом 37/43, корпус В. Сразиться в шахматы приглашаются все желающие вне зависимости от возраста.
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