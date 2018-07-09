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Каспаров поздравил сборную Хорватии с победой над Россией на ЧМ
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Каспаров поздравил сборную Хорватии с победой над Россией на ЧМ 

SPORT24.ru 7 часов назад
13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров поздравил сборную Хорватии с выходом в полуфинал ЧМ-2018. В матче ¼ финала хорваты обыграли сборную России — 2:2 (4:3 — по пенальти).
Напомним, ранее российский гроссмейстер призвал страны отказаться от участия в ЧМ-2018.
«Браво, сборная Хорватии! Я только лишь хочу, чтобы свободный мир показал такую же стойкость в борьбе с геополитическими достижениями Путина, какую показали хорваты на футбольном поле!», — написал Каспаров в своем «Твиттере».
В полуфинале ЧМ-2018 сборная Хорватии сыграет с Англией. Встреча состоится 11 июля в Москве.
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