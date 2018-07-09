Ещё
Международный день шахмат отметят в Северном Тушине
Далее:
Читайте также:
Ещё

Международный день шахмат отметят в Северном Тушине 

Префектура СЗАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В честь Международного дня шахмат в библиотеке №227 состоится вечер «Шахматное королевство». Всех любителей шахмат приглашают 20 июля в 17.00.
— Здесь откроется выставка книг и иллюстраций «Размышления над шахматной доской». Из презентации «Ход конём» можно будет узнать историю этой интеллектуальной игры, интересные факты, связанные с шахматами, оценить роль шахмат в литературе. Участники клуба шахматистов проведут сеанс одновременной игры под девизом «Даешь Нью-Васюки!», — рассказала
Адрес библиотеки №227: ул. Героев Панфиловцев, дом 12, корпус 1. Телефон: +7 (495) 494 21 56. Вход свободный.
Фото: M24.ru/Антон Хамчишкин.
Префектура СЗАО города Москвы: последние новости
Вторая фан-зона для болельщиков ЧМ-2018 откроется у стадиона «Спартак» В Северном Тушине пройдут открытые соревнования по двоеборью Более 40 тысяч болельщиков посетили матч Англия – Колумбия на «Спартаке»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В сборной РФ ответили на обвинения в применении аммиака62
Посвятившего победу над РФ Украине хорвата наказали328
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине546
Россиян обвинили в использовании аммиака202
После матча с Россией хорваты обратились в больницу71
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:08
HNS сделал заявление по инциденту с Видой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:58
«Варвары» на чемпионате. Арбитров мундиаля раскритиковали
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:13
Он был слеп: Слепаков извинился перед сборной России
ЧМ по футболу 2018
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:32
Овечкин убегал в Казани с Кубком Стэнли
Хоккей
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение