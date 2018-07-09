Международный день шахмат отметят в Северном Тушине

В честь Международного дня шахмат в библиотеке №227 состоится вечер «Шахматное королевство». Всех любителей шахмат приглашают 20 июля в 17.00.

— Здесь откроется выставка книг и иллюстраций «Размышления над шахматной доской». Из презентации «Ход конём» можно будет узнать историю этой интеллектуальной игры, интересные факты, связанные с шахматами, оценить роль шахмат в литературе. Участники клуба шахматистов проведут сеанс одновременной игры под девизом «Даешь Нью-Васюки!», — рассказала

Адрес библиотеки №227: ул. Героев Панфиловцев, дом 12, корпус 1. Телефон: +7 (495) 494 21 56. Вход свободный.