Два золота и серебро завоевали нижегородские шахматистки на чемпионате Европы

В польском городе Краков завершился чемпионат Европы среди школьников по классическим шахматам и чемпионат Европы среди школьников по блицу. Нижегородскую область в первенстве континента представляли Эвелина и Эмилия Завиваевы.

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, в общем турнире по блицу участвовало 145 человек из 16 стран. Чемпионкой Европы по среди девочек в возрасте до 11 лет стала нижегородская шахматистка Эвелина Завиваева (тренеры Евгений Гольцев и Станислав Войцеховский — СДЮСШОР №3). В 2017 году она также заняла первое место на чемпионате континента по блицу, проходившем в Черногории.

Первое место в чемпионате Эвелина заняла и в соревнованиях по классическим шахматам по швейцарской системе в 9 туров. Школьница набрала 7,5 очков и подтвердила статус рейтинг-фаворита турнира.

Ее сестра Эмилия Завиваева (тренер Антон Яценко — ДЮСШ № 9), как и год назад, стала серебряным призером чемпионата Европы.