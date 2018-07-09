Ещё
Два золота и серебро завоевали нижегородские шахматистки на чемпионате Европы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Два золота и серебро завоевали нижегородские шахматистки на чемпионате Европы 

Newsroom24 47 минут назад
Фото: Newsroom24
В польском городе Краков завершился чемпионат Европы среди школьников по классическим шахматам и чемпионат Европы среди школьников по блицу. Нижегородскую область в первенстве континента представляли Эвелина и Эмилия Завиваевы.
Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, в общем турнире по блицу участвовало 145 человек из 16 стран. Чемпионкой Европы по среди девочек в возрасте до 11 лет стала нижегородская шахматистка Эвелина Завиваева (тренеры Евгений Гольцев и Станислав Войцеховский — СДЮСШОР №3). В 2017 году она также заняла первое место на чемпионате континента по блицу, проходившем в Черногории.
Первое место в чемпионате Эвелина заняла и в соревнованиях по классическим шахматам по швейцарской системе в 9 туров. Школьница набрала 7,5 очков и подтвердила статус рейтинг-фаворита турнира.
Ее сестра Эмилия Завиваева (тренер Антон Яценко — ДЮСШ № 9), как и год назад, стала серебряным призером чемпионата Европы.
Newsroom24: последние новости
Нижегородские шахматистки борются за медали чемпионата Европы среди школьников Хорватия сравняла счет Сборная Бразилии обыграла Мексику в 1/8 финала чемпионата мира
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В сборной РФ ответили на обвинения в применении аммиака62
Посвятившего победу над РФ Украине хорвата наказали328
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине546
Россиян обвинили в использовании аммиака202
После матча с Россией хорваты обратились в больницу71
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:08
HNS сделал заявление по инциденту с Видой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:58
«Варвары» на чемпионате. Арбитров мундиаля раскритиковали
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:13
Он был слеп: Слепаков извинился перед сборной России
ЧМ по футболу 2018
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:32
Овечкин убегал в Казани с Кубком Стэнли
Хоккей
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение