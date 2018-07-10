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Занятия по игре в шахматы и шашки для пенсионеров стартовали в колледже на Бибиревской
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Занятия по игре в шахматы и шашки для пенсионеров стартовали в колледже на Бибиревской 

Управа Алтуфьевского района 8 часов назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
Занятия по направлению «Игры — шахматы и шашки» проходят в рамках пилотного проекта «Московское долголетие» для пенсионеров Алтуфьевского района. Об этом рассказала специалист филиала «Алтуфьевский» территориального центра социального обслуживания «Бибирево» Оксана Груничева.
— Сыграть в шахматы и шашки мы приглашаем всех желающих. Участники занятий познакомятся с новыми людьми и проведут время с пользой, — уточнила Оксана Груничева.
Занятия проходят по понедельникам и вторникам с 17.00 до 18.00 в колледже имени Овчинникова, расположенном по адресу: ул. Бибиревская, д. 6.
Напомним, желающим присоединиться к занятиям необходимо заранее прийти в центр соцобслуживания «Алтуфьевский» по адресу: Путевой проезд, дом 20, корпус 2, с паспортом и СНИЛС, чтобы заполнить анкету. (вт)
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Занятия по пению организованы в Алтуфьеве в рамках «Московского долголетия» Праздники двора для пенсионеров прошли в Алтуфьеве К проекту «Московское долголетие» присоединились около 500 жителей Алтуфьева
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