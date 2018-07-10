Занятия по игре в шахматы и шашки для пенсионеров стартовали в колледже на Бибиревской

Занятия по направлению «Игры — шахматы и шашки» проходят в рамках пилотного проекта «Московское долголетие» для пенсионеров Алтуфьевского района. Об этом рассказала специалист филиала «Алтуфьевский» территориального центра социального обслуживания «Бибирево» Оксана Груничева.

— Сыграть в шахматы и шашки мы приглашаем всех желающих. Участники занятий познакомятся с новыми людьми и проведут время с пользой, — уточнила Оксана Груничева.

Занятия проходят по понедельникам и вторникам с 17.00 до 18.00 в колледже имени Овчинникова, расположенном по адресу: ул. Бибиревская, д. 6.

Напомним, желающим присоединиться к занятиям необходимо заранее прийти в центр соцобслуживания «Алтуфьевский» по адресу: Путевой проезд, дом 20, корпус 2, с паспортом и СНИЛС, чтобы заполнить анкету. (вт)