Гонщик Карякин подал заявку на участие в ралли-марафоне «Дакар» 2019 года

ТАСС , 10 июля. Российский гонщик Сергей Карякин подал заявку на участие в ралли-марафоне «Дакар» 2019 года в классе багги. Об этом сообщается на официальном сайте гонщика.

"Вчера был очень важный день, мы подали заявку на участие в «Дакаре-2019», — сказал Карякин. — Впервые собираюсь поехать «Дакар» не на квадроцикле, в 2019 году буду покорять категорию SSV на багги Can-Am MaverickX3. Это первый, но очень важный шаг. Раньше я не мог себе позволить так заранее подавать заявку, ввиду отсутствия уверенности в том, что мне удастся найти деньги, но к счастью всегда находились те люди и компании, которые поддерживали меня и мы участвовали в этом легендарном марафоне".

"Этот год для нас очень важный — мы получили поддержку от очень крупных компаний нашего региона, в первую очередь, это конечно речь о компаниях Fores и УГМК . Плюс к этому у нас появился серьезный международный партнер в лице BRP. Все это позволяет нам грамотно и профессионально выстроить процесс подготовки к «Дакару-2019». Уверен, с такой поддержкой, мы сможем подготовить наш MaverickX3 максимально конкурентоспособным и, конечно же, мы отправляемся в Перу только за победой", — отметил спортсмен.

Карякин, победивший на ралли «Дакар» в зачете квадроциклов в 2017 году, не смог защитить титул в этом году. На пятом этапе россиянин, выступавший на «Ямахе», упал и сломал руку, в связи с чем досрочно завершил выступление в гонке.

Ралли-марафон «Дакар» в 2019 году пройдет 6-17 января по территории Перу.