Дворкович: голос каждой страны важен при выборе нового главы FIDE

"Мы работаем серьезно, оцениваем все легальные пути достижения этой цели, — сказал Дворкович. — Работаем сразу с примерно двумя сотнями стран, каждый голос важен. Мы разговариваем с людьми, объясняем им свои идеи, свои программы, что будет в будущем, если они отдадут свои голоса. Конечно, мы адекватно оцениваем конкурентов, они сильные, стараемся найти свои лучшие стороны, чтобы победить".

Действующий глава FIDE Кирсан Илюмжинов не стал баллотироваться на новый срок и выразил поддержку Дворковичу. «Мы с ним сотрудничаем, — сказал Дворкович, отвечая на вопрос, пригласит ли он Илюмжинова в качестве консультанта в случае победы на выборах. — Но речь не идет о какой-то формальной работе».

Выборы главы FIDE пройдут на конгрессе организации 3 октября в грузинском Батуми.