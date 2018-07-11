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Дворкович: голос каждой страны важен при выборе нового главы FIDE
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Дворкович: голос каждой страны важен при выборе нового главы FIDE 

ТАСС 11 июля 2018
Фото: ТАСС
МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Голос каждой страны будет важен на выборах нового президента Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом журналистам заявил претендент на пост главы FIDE и член попечительского совета Федерации шахмат России Аркадий Дворкович.
"Мы работаем серьезно, оцениваем все легальные пути достижения этой цели, — сказал Дворкович. — Работаем сразу с примерно двумя сотнями стран, каждый голос важен. Мы разговариваем с людьми, объясняем им свои идеи, свои программы, что будет в будущем, если они отдадут свои голоса. Конечно, мы адекватно оцениваем конкурентов, они сильные, стараемся найти свои лучшие стороны, чтобы победить".
На пост главы FIDE, помимо Дворковича, претендуют вице-президент организации грек Георгиос Макропулос и британский гроссмейстер Найджел Шорт.
Действующий глава FIDE Кирсан Илюмжинов не стал баллотироваться на новый срок и выразил поддержку Дворковичу. «Мы с ним сотрудничаем, — сказал Дворкович, отвечая на вопрос, пригласит ли он Илюмжинова в качестве консультанта в случае победы на выборах. — Но речь не идет о какой-то формальной работе».
Выборы главы FIDE пройдут на конгрессе организации 3 октября в грузинском Батуми.
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