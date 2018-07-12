В школе на 1-й Аэропортовской научат играть в шахматы

В школе № 152, которая расположена в районе Аэропорт, объявили о предстоящем наборе в шахматную секцию. Запись будет проводиться с 15 июля на портале mos.ru , а занятия стартуют в сентябре. Об этом рассказали в администрации учебного заведения.

— Шахматы были и остаются самой популярной интеллектуальной игрой. Начиная играть в шахматы в раннем возрасте, ребенок получает мощный толчок развития — как в интеллектуальном, так и в личностном плане. У него активно развивается мышление, вырастает способность концентрироваться, улучшается память, формируются эмоциональная устойчивость, твердая воля, решимость и стремление к победе, — пояснил представитель администрации.

Школа № 152 расположена по адресу 1-я Аэропортовская улица, д. 1. (мю)