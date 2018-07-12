Ещё
В школе на 1-й Аэропортовской научат играть в шахматы
Далее:
Читайте также:
Ещё

В школе на 1-й Аэропортовской научат играть в шахматы 

Управа района Аэропорт города Москвы 5 часов назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В школе № 152, которая расположена в районе Аэропорт, объявили о предстоящем наборе в шахматную секцию. Запись будет проводиться с 15 июля на портале mos.ru, а занятия стартуют в сентябре. Об этом рассказали в администрации учебного заведения.
— Шахматы были и остаются самой популярной интеллектуальной игрой. Начиная играть в шахматы в раннем возрасте, ребенок получает мощный толчок развития — как в интеллектуальном, так и в личностном плане. У него активно развивается мышление, вырастает способность концентрироваться, улучшается память, формируются эмоциональная устойчивость, твердая воля, решимость и стремление к победе, — пояснил представитель администрации.
Школа № 152 расположена по адресу 1-я Аэропортовская улица, д. 1. (мю)
Управа района Аэропорт города Москвы: последние новости
Шахматный турнир ко Дню космонавтики провели в досуговом центре Аэропорта Турнир «Сладкие шашки» провели в районе Аэропорт В парке на улице Самеда Вургуна провели открытый урок по шахматам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ93
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ337
Хорват попал в больницу после матча с Англией3
Найден потерявшийся британский болельщик5
Видео
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россиянин бросился под фуру из-за футболистов
Футбол Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей
01:01
«Пошли в ***!» Россиянка накинулась на хейтеров
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение