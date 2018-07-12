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Шахматист из Рязановского выиграл турнир Высшей лиги
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Шахматист из Рязановского выиграл турнир Высшей лиги 

Префектура ТиНАО города Москвы 12 часов назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: администрация поселения Рязановское
Гроссмейстер из поселка Знамя Октября поселения Рязановское Алексей Саран выиграл престижный турнир Высшей Лиги чемпионата России по шахматам среди мужчин, который прошел в Ярославле. Об этом 12 июля сообщили в местной администрации.
— В турнире приняли участие 59 сильнейших шахматистов России, в числе которых победители первенств федеральных округов, многие из них имеют высокое звание Международный Гроссмейстер. По итогам турнира наш 18-летний гроссмейстер вышел в суперфинал первенства России, который состоится в конце августа, — прокомментировала пресс-секретарь администрации поселения Рязановское Наталья Палюхевич.
Она отметила, что Алексей Саран недавно завоевал путевку на Кубок Мира, который состоится в следующем году. В нем примут участие 128 сильнейших гроссмейстеров.
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