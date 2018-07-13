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Комиссия по этике ФИДЕ отстранила президента организации Илюмжинова
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Комиссия по этике ФИДЕ отстранила президента организации Илюмжинова 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Комиссия по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ) отстранила Кирсана Илюмжинова от должности президента организации, сообщает ТАСС.
Жалобу на Илюмжинова подал вице-президент организации Георгиос Макропулос.
Комиссия постановила, что президент в период с марта 2017 года по апрель 2018 года нарушал правила кодекса этики организации.
Как сообщает комиссия, Илюмжинов пытался «дискредитировать членов президентского совета ФИДЕ, делая ложные и провокационные заявления, отказываясь покинуть свой пост после закрытия банковских счетов организации».
Он превышал свои полномочия, ставя собственные интересы выше интересов организации.
Илюмжинов отстранен на 18 месяцев.
Ранее Каспаров поздравил Хорватию с победой над Россией на ЧМ-2018.
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