Комиссия по этике ФИДЕ отстранила президента организации Илюмжинова

Жалобу на Илюмжинова подал вице-президент организации Георгиос Макропулос

Комиссия постановила, что президент в период с марта 2017 года по апрель 2018 года нарушал правила кодекса этики организации.

Как сообщает комиссия, Илюмжинов пытался «дискредитировать членов президентского совета ФИДЕ, делая ложные и провокационные заявления, отказываясь покинуть свой пост после закрытия банковских счетов организации».

Он превышал свои полномочия, ставя собственные интересы выше интересов организации.

Илюмжинов отстранен на 18 месяцев.

Ранее Каспаров поздравил Хорватию с победой над Россией на ЧМ-2018.