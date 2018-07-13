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Стала 32. Александра Горячкина — мужской международный гроссмейстер по шахматам
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Стала 32. Александра Горячкина — мужской международный гроссмейстер по шахматам 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Девятнадцатилетняя Александра Горячкина стала самым юным международным мужским гроссмейстером. Ей присвоили очередное звание «Мужской международный гроссмейстер по шахматам» на президентском совете ФИДЕ в Бухаресте. За всю историю шахмат всего 31 женщине был дан этот титул. Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщили в Полярной шахматной школе Анатолия Карпова.
Согласно рейтингу, Александра Горячкина впервые в своей карьере вошла в мировую десятку лучших шахматисток. После удачного выступления в Высшей лиге в Ярославле, она поднялась на шестую строчку. Среди российских шахматисток салехардская спортсменка сейчас занимает третье место в рейтинге.
Сейчас ямальская шахматистка усиленно готовится к женскому Суперфиналу, который пройдет в августе в Челябинской области.
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