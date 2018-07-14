Дворкович: Инфантино заинтересован в сотрудничестве ФИФА и ФИДЕ

"Эта сцена напоминает мне матч первенства мира, я сидел здесь и смотрел партии. Мы обсуждали эту тему с Инфантино.

Он выразил заинтересованность в сотрудничества ФИФА и ФИДЕ, если меня изберут. Это сотрудничество было бы взаимополезным", — сказал Дворкович во время общения с журналистами в городском пресс-центре в Колонном зале Дома Союзов.

Ранее Дворкович заявил о том, что чемпионат мира по футболу 2018 года показал открытость и дружелюбие России.