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Дворкович: Инфантино заинтересован в сотрудничестве ФИФА и ФИДЕ
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Дворкович: Инфантино заинтересован в сотрудничестве ФИФА и ФИДЕ 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заинтересован в сотрудничестве с Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) в связи с возможным назначением на пост главы шахматной организации председателя оргкомитета «Россия-2018» Аркадия Дворковича. Об этом сообщает ТАСС.
"Эта сцена напоминает мне матч первенства мира, я сидел здесь и смотрел партии. Мы обсуждали эту тему с Инфантино.
Он выразил заинтересованность в сотрудничества ФИФА и ФИДЕ, если меня изберут. Это сотрудничество было бы взаимополезным", — сказал Дворкович во время общения с журналистами в городском пресс-центре в Колонном зале Дома Союзов.
Ранее Дворкович заявил о том, что чемпионат мира по футболу 2018 года показал открытость и дружелюбие России.
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