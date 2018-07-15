Крамник и Непомнящий завершили вничью партии первого тура в Дортмунде 

Россиянин Владимир Крамник в первом туре шахматного супертурнира в Дортмунде сыграл вничью с немцем Ливиу-Дитером Нисипяну. Ещё один россиянин Ян Непомнящий разошёлся миром с голландцем Анишем Гири.
Шахматы. Международный турнир. Дортмунд, Германия Первый тур Владимир Крамник (Россия) — Ливиу-Дитер Нисипяну (Германия) — 0,5:0,5 Ян Непомнящий (Россия) — Аниш Гири (Нидерланды) — 0,5:0,5 Радослав Войташек (Польша) — Георг Майер (Германия) — 0,5:0,5 Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) — Владислав Ковалёв (Беларусь) — 0,5:0,5.