Крамник обыграл Дуду в Дортмунде

Крамник обыграл поляка Дуду в четвертом туре шахматного супертурнира в Дортмунде

Российский гроссмейстер Владимир Крамник белыми фигурами одержал победу над поляком Яном-Кшиштофом Дудой в четвертом туре супертурнира в немецком Дортмунде.

Первое место в таблице делят Дуда, Крамник, Непомнящий и Ковалев, набравшие по 2,5 очка. Далее идут Майер, Гири (оба — по 2 очка), Войташек (1,5) и Нисипяну (0,5).

В пятом туре Крамник сыграет с Непомнящим, Дуда — с Майером, Войташек — с Гири, Ковалев — с Нисипяну.

Первый шахматный турнир в Дортмунде прошел в 1928 году, но лишь с 1973 года он стал традиционным. В начале 90-х турнир вышел на новый уровень — в нем стали участвовать сильнейшие гроссмейстеры мира, а Крамник в итоге стал 10-кратным победителем. В 2014 и 2015 году в Дортмунде побеждал американец Фабиано Каруана, в 2016 году выиграл француз Максим Вашье-Лаграв, в прошлом году победу одержал Войташек.